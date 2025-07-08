Новый владелец сможет увеличить участок до 14 соток и использовать дом как для жизни, так и для бизнеса.

Во Владимире на пешеходной улице Георгиевской выставлен на продажу дом №13а, построенный в 1890 году. Цена вопроса – 15 млн рублей. Информация появилась на сайте объявлений.Здание, ранее принадлежавшее мировому судье Егору Пестрову, расположено на участке в 9 соток, граничащем с Патриаршими садами. Новый владелец сможет увеличить участок до 14 соток и использовать дом как для жизни, так и для бизнеса.Не смотря на историческую ценность, объект не является культурным наследием, что позволяет его реконструировать или снести.