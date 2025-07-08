Об этом сообщили в отделении Социального фонда.

В преддверии Дня семьи, любви и верности региональное отделение Социального фонда поделилось интересными данными о семейных парах-пенсионерах во Владимирской области, а также об обладателях имен святых Петра и Февронии.Четверть всех пенсионеров по старости в регионе – это семейные пары, коих насчитывается 45 тысяч. Средний возраст жен – 68 лет, мужей – 70. Самые популярные имена среди супругов – Татьяна, Галина, Владимир и Александр. Пар с именами Иван да Марья – 23.Среди пенсионеров также есть 840 Петров (включая варианты Петро, Петрас, Петрос и Пятрас), самому старшему из которых исполнится в этом году 98 лет. Февроний не обнаружено, зато есть 17 Ефросиний. Примечательно, что самой старшей Ефросинии, которой исполнилось 102 года, проживает в Муроме.