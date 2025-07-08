12 июля в Центральном парке культуры и отдыха Владимира состоится фестиваль утренней музыки «Проснись и пой!». Владимир – второй из 10 городов федерального проекта нового времени, который символизирует новые возможности в сфере креативных индустрий.

12 июля Владимир принимает фестиваль утренней музыки «Проснись и пой!». Этот федеральный проект нового времени стартовал 5 июля в Вологде, Владимир подхватывает эстафету.«Проснись и пой!» – слова известной песни Геннадия Гладкова и Владимира Лугового становятся личным вызовом для каждого, шансом использовать своё время и своё утро, присоединившись к яркому и значимому событию в своём регионе.Страна преображаетсяВологда, Владимир, Тула, Кострома, Липецк, Тамбов, Пенза, Саратов, Чебоксары, Ульяновск – в проекте 10 городов-участников, жители которых смогут проявить здесь свои самые разные творческие возможности.Слоган фестиваля «Встречаем рассвет всей страной!» символизирует новые возможности, которые открываются сегодня в России в сфере креативных индустрий.«Ни для кого не секрет, что наша страна преображается, – отмечает генеральный продюсер фестиваля, лидер группы «Свинцовый туман» Дмитрий Нестеров. – Происходят долгожданные титанические изменения во всех областях. Появилось больше возможностей, инструментов для реализации своих идей и проектов. Россия переживает рассвет, за которым наступит день».По словам Нестерова, сформировать его должны именно мы с вами. Проект задуман для всех, кто интересуется творчеством во всех его проявлениях и готов реализовывать свои самые смелые идеи в своём регионе и на федеральном уровне.«Неважно, чем ты занимаешься, – продолжает генеральный продюсер, – пишешь музыку или придумываешь интересные для зрителей мероприятия, ведёшь блог или сочиняешь стихи, – у тебя есть возможность самореализоваться и быть услышанным».Фестиваль предоставляет молодым талантам возможность заявить о себе, получить ценный профессиональный опыт, наладить новые контакты и значительно расширить свою аудиторию.Фестивальный день будет насыщен событиями с участием не только активных творческих людей, но и простых жителей региона.Создать отличное настроение и бодрый настрой помогут концерты под открытым небом в любимых общественных пространствах с участием начинающих и известных исполнителей российской сцены и насыщенная арт-сессия.Кроме этого, фестиваль включает музыкальный и поэтический онлайн-конкурсы для выявления двух лучших местных авторов-исполнителей и двух поэтов, которые примут участие в концерте, пресс-конференции для региональных СМИ и блогеров, фан-встречи, флешмобы, челленджи для всей семьи в социальных сетях и не только, видеовыпуски с бэкстейджа фестиваля.Все желающие смогут наблюдать яркие фестивальные события благодаря прямой трансляции в соцсети ВКонтакте, а также заниматься утренней зарядкой с фитнес-блогерами и спортсменами в офлайн-режиме.обедители конкурсов и челленджей примут участие в финальном концерте.Уже известны некоторые имена участников финального концерта во Владимире – это Софткор (Ульяновск), Инна Денисова (Тула), LINANGEL (Ульяновск), группа «Лепнина» (Москва).Владимирские подробностиПроект во Владимире осуществляется при поддержке правительства Владимирской области, министерства молодёжной политики Владимирской области, администрации города Владимира и телерадиокомпании «Губерния-33».Рассвет во Владимире будет таким:11:00-12:00 — маленький утренний концерт с участием молодых артистов в Центральном парке культуры и отдыха (ул. Мира, 36А).12.00 – 13.00 — утренняя зарядка с участием региональных фитнес-блогеров и представителей фитнес-клубов в Центральном парке культуры и отдыха (ул. Мира, 36А). Это хороший способ создать позитивное настроение и мотивацию к активным действиям.14.00 – 16.00 — арт-сессия «Не время мечтать. Действуй!» в Молодёжном центре г. Владимира (ул. Михайловская, 24). Это открытая дискуссия и «круглый стол» со спикерами федеральных СМИ (радиостанции «Гордость» и издательского дома «Аргументы и факты»), представителями Президентского фонда культурных инициатив, известными музыкантами, продюсерами и яркими, деятельными представителями Владимира. Цель этого мероприятия – способствовать формированию нового культурного сообщества региона, выявлять молодых лидеров и объединить их в федеральную сеть, предоставлять инструменты и знания для реализации творческих идей и проектов. Представители индустрии поделятся личным опытом успешного получения грантов под проекты, совместной работой с органами власти, подводными камнями, которых стоит избегать.16.00 – 18.00 – выступление местных музыкальных коллективов и певцов на главной сцене фестиваля в Центральном парке культуры и отдыха (ул. Мира, 36А). Свободный микрофон.18.00 – 21.00 – большой финальный концерт с участием лучших начинающих молодых артистов со всей России и хедлайнеров проекта – группы «Свинцовый туман» и певца Влада Хоша.