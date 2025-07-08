В ходе проверки были выявлены неудовлетворительные условия в камерах ШИЗО и помывочных боксах нескольких корпусов.

Прокуратура Владимирской области добилась через суд решения о проведении ремонтных работ в знаменитом Владимирском централе (ФКУ Т-2 УФСИН России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе проверки были выявлены неудовлетворительные условия в камерах ШИЗО и помывочных боксах нескольких корпусов. Фрунзенский районный суд Владимира поддержал требование прокурора о ремонте, однако решение пока не вступило в силу.Прокуратура будет следить за ходом исполнения решения суда.