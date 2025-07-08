Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%.

Объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн., такие данные приводят аналитики ВТБ. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%.По расчетам банка, за первое полугодие 2025 г. российские вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики прогнозируют, что эта цифра достигнет 9 трлн рублей.«Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором – уже 5%. Вклады – это классика, проверенная временем, и они продолжают опережать инфляцию, гарантируя финансовую безопасность и рост семейного благосостояния», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам экспертов, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 трлн рублей.