Дорогущий фирменный поезд, самое дорогое купе... В купе садятся двое — батюшка и бизнесмен. Оба такие "настоящие" со всеми причитающимися атрибутами. Бизнесмен только пиджак скинул, галстук распустил, сразу кинулся к ноутбуку и давай стучать. Поезд тронулся, батюшка немного газетку почитал, бороду огладил и говорит:
— Сын мой, а не отведать ли нам с тобой табачку заморского? хороший табачок...только что из голландии подвезли...
— Не курю, батюшка, да и работать надо.
А у него 2 мобильника постоянно разрываются, он ведет какие-то переговоры. Батюшка покурил, возвращается — от него хороший такой дух табака. Еще посидел подумал и опять:
— Сын мой, дело к трапезе. не сходить ли нам в вагон-ресторан ужина откушать?
— Не могу батюшка, работы еще очень
еще анекдот!