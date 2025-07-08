Всего за последнюю неделю было 65 случаев мошенничества.

За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 65 случаев мошенничества с использованием IT-технологий. Жертвами злоумышленников стали жители разных возрастов. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Самый крупный ущерб понесла 78-летняя пенсионерка из Гусь-Хрустального, которая перевела мошенникам более 7,2 млн рублей.Среди распространенных схем – убеждение жертв перевести деньги на якобы безопасный счет и угрозы уголовной ответственности за финансирование преступной деятельности. Молодые люди часто теряют деньги, вкладываясь в онлайн-инвестиции.