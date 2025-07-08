Выплаты почетным донорам вырастут до 18,7 тыс. рублей.

В 2025 году размер ежегодной денежной выплаты для почетных доноров Владимирской области увеличится на 3,1% и составит 18 747,77 руб.Донорам, уже получившим выплату до проведения индексации, не потребуется никаких дополнительных действий. Разница в размере 540,13 руб. будет автоматически зачислена на их счета.Во Владимирской области эта мера поддержки распространяется на 8,4 тысячи человек. Увеличение выплаты стало возможным благодаря изменениям в Федеральном законе.Какрегиональный Минздрав, с начала года Областная станция переливания крови организовала свыше 80 выездных акций, благодаря чему донорами стали более 2 тысяч человек, из которых 354 – впервые. Всего было заготовлено 1 153 литра крови.