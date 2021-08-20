Об этом сообщил председатель ЗС Владимир Киселев.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев посетил Александров с рабочим визитом. Во время встречи с местными властями он рассказал, что в бюджет 2022 года заложат 134 млн рублей на проектирование Северного обхода.«Подготовка к строительству длится с 2017 года. Все признают, что он нужен городу как воздух. Несколько раз даже согласовывалось выделение денег, но по разным причинам до дела так и не дошло», - сообщает пресс-служба ЗС.Годы идут, но поток фур продолжает разбивать проезжую часть в исторической части Александрова, а жители страдают от шума большегрузов.«Средства на разработку ПСД будут. На стройку потребуется около 5 млрд рублей, что и для областного бюджета сумма запредельная. Нужно привлекать федеральные средства», - оценил перспективы появления объекта Владимир Киселёв.Спикер также оценил ход работ по текущему строительству и ремонту дорог на улице Институтской, а также на участке «Красный переулок – Путепровод».«Всё идет в штатном режиме – серьезных отставаний и брака нет», - отметил депутат.Напомним, что в 2021 году на асфальтирование дорог муниципалитету выделили более 155 млн рублей.Ранее областные парламентарии посетили Вязники, Киржач и Ковров.