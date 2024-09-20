Месячник проходил по всей сети ОАО «РЖД» с 19 августа по 19 сентября 2024 года.

Работники Горьковской железной дороги совместно с представителями ГАИ провели более 200 профилактических рейдов в рамках акции по профилактике дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог «Внимание, переезд!».Месячник проходил по всей сети ОАО «РЖД» с 19 августа по 19 сентября 2024 года.Его цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств и поездов, напоминание водителям правил дорожного движения и повышение дисциплины на дорогах.Железнодорожники организовывали специальные мероприятия во всех регионах, которые обслуживает Горьковская магистраль, а именно посетили автошколы, провели инструктажи и беседы с водителями общественного и частного транспорта, распространяли информационные материалы о правилах проезда через переезд. Так, во время акции работники ГЖД посетили почти 80 автопредприятий с лекциями о безопасном движении, которые охватили более 8 тыс. водителей транспортных средств.Отметим, что с начала 2024 года на переездах, расположенных в границах Горьковской магистрали, из-за водителей-нарушителей произошло 13 столкновений автомобилей с поездами, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на переезде произошло в Нижегородской области (4 случая). Еще 3 ДТП были допущены водителями автотранспортных средств в Республике Татарстан и 2 случая – во Владимирской области.