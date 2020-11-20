Власти просят медперсонал брать подработку, а ветеранов владимирской медицины выйти из самоизоляции на помощь коллегам.

19 ноября во время брифинга руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова рассказала, что станция скорой помощи во Владимире остро нуждается в сотрудниках. Учреждению требуются медсёстры, чтобы сформировать полноценные бригады для выездов к больным. При чём не только в областном центре.Кадровый голод наблюдается в станции скорой помощи Владимира – 20 медсестёр; инфекционном госпитале в ЗАТО Радужный – 8-10; отделении пульмонологии ОКБ – 10; Петушинской райбольнице. Суздальской райбольнице необходимы фельдшеры. Они будут иметь право на выплату 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер».«Если у кого-то есть возможность взять дополнительную нагрузку, устроиться по совместительству или перейти на постоянную работу на станцию во Владимире, пожалуйста, обращайтесь в департамент или кадровую службу подразделения», - отметила главврач региона.Она добавила, что чиновники готовы рассмотреть все пожелания медиков. К борьбе с ковидом «под ружьё» призывают встать ветеранов цеха. Пожилых врачей попросили, по возможности, работать удалённо и консультировать пациентов через телемедицинский .В завершении брифинга Елена Утёмова попросила не заниматься провокациями и пиар-акциями, чтобы не отвлекать сотрудников медучреждений от работы.