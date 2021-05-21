Всем победителям вручены подарки и премии губернатора.

Во владимирском Доме дружбы наградили победителя и лауреатов XXX регионального конкурса «Педагог года Владимирской области – 2021».В нём приняли участие учителя и педагоги со всего региона.На участие в состязании было подано 46 заявок. До очного этапа конкурса дошли 10 учителей- предметников, 6 воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 7 педагогов дополнительного образования, 3 учителя – дефектолога и 3 педагога-психолога.«Педагогом года Владимирской области – 2021» выбрали учителя английского языка школы №15 Гусь-Хрустального Екатерину Кузнецову. В сентябре на представит губернию на конкурсе «Учитель года России».В ходе мероприятия были названы победители конкурса в шести номинациях:– «Педагог-психолог» – Маргарита Мартынова - детский сад № 4 «Золотой ключик» Собинского района;– «Педагог-новатор» – учитель английского языка Анастасия Попова - «Вяткинская СОШ» Судогодского района;– «Педагог-мастер» – учитель информатики Александр Молодцов - «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского» Ковровского района;– «Учитель-дефектолог» – учитель-логопед Светлана Лазарева - «Центр дополнительного образования «Исток» Суздальского района;– «Педагог-воспитатель» – Татьяна Морозова - детский сад № 13 города Владимира;– «Сердце отдаю детям» – педагог дополнительного образования Наталья Епифанова - «Центр дополнительного образования для детей имени Героя Российской Федерации Владимира Вячеславовича Селиверстова».Всем победителям вручены подарки и премии губернатора.