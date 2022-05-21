21 мая 2022 года православные верующие чтут память Ионна Богослова.

21 мая 2022 года православные верующие чтут память Ионна Богослова.ИсторияИоанн – один из 12 апостолов. Он единственный из учеников Иисуса Христа, кто умер естественной смертью. Богослов своими глазами видел воскрешение дочери Иаира и Преображение Христа. Именно Иоанна Иисус попросил проявить заботу к матери – Деве Марии.Что нельзя делать 21 маяВ день Иоанна Богослова категорически запрещается ссориться и конфликтовать, общаться на неприятные для собеседников темы. Предки верили: если с кем-то серьезно поругаться, не скоро удастся помириться. Также не следует начинать ремонт, отправляться в путешествие и менять свою внешность.ТрадицииВ этот православный праздник обычно пребывали в молитве. Верующие просили Бога о крепком здоровье – как для себя, так и для близких. Также они молили Господа защитить их от несчастных случаев. Кроме того, 21 мая мужчины занимались тяжелой хозяйственной работой, а женщины проводили время за приготовлением пищи и уборкой.ПриметыРадуга в этот день обещает, что ближайшие дни будут ненастными.Красноватый рассвет означает потепление.Беспокойное поведение птиц объясняется усилением ветра.Большое количество облаков предупреждает об ухудшении погоды.После дождя в день Иоанна Богослова ждали хороший урожай грибов.