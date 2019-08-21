Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условноЮрьев-Польский районный суд вынес приговор 40-летней женщине. Ее признали виновной в приобретении и хранении наркотиков.В апреле 2019 года женщина незаконно купила синтетический наркотик, с помощью которого с использованием табака приготовила курительную смесь общей массой не менее 1 грамма. Ее злоумышленница хранила в своей квартире.Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.