Президент Белоруссии
высказался о предстоящей парламентской избирательной кампании. Александр
Лукашенко выразил уверенность в том, что она пройдет тихо и спокойно.
Президент Белоруссии
высказался о предстоящей парламентской избирательной кампании. Александр
Лукашенко выразил уверенность в том, что она пройдет тихо и спокойно.
Белорусский лидер сделал заявление 20 сентября во время рабочей поездки в
Кореличский район Гродненской области. "Мы
избирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на
желание некоторых придать окраску шоу", – цитирует Александра Лукашенко Udf.by.
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