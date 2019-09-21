Президент Белоруссии высказался о предстоящей парламентской избирательной кампании. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что она пройдет тихо и спокойно.

Президент Белоруссиивысказался о предстоящей парламентской избирательной кампании. АлександрЛукашенко выразил уверенность в том, что она пройдет тихо и спокойно.Белорусский лидер сделал заявление 20 сентября во время рабочей поездки вКореличский район Гродненской области. "Мыизбирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря нажелание некоторых придать окраску шоу", – цитирует Александра Лукашенко Udf.by.Материал дополняется