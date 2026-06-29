Козленок растет под присмотром сотрудника зоопарка

Коллекция Владимирского экзотариума пополнилась очаровательным молодым козленком по кличке Леонид, который быстро завоевал любовь посетителей.Особенность содержания малыша заключается в том, что его воспитанием занимается сотрудник зоопарка Александр Безруков. Благодаря постоянному тесному контакту с человеком с самого рождения, козленок сильно привязался к своему смотрителю, воспринимая его как родителя.Леонид быстро стал местной знаменитостью и звездой социальных сетей. Гости экзотариума активно делятся его фотографиями и видеороликами на своих страницах, что подчеркивает его милую внешность и дружелюбный нрав.