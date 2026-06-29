Автомобилистам придется объезжать участок улицы Добросельской на пути к федеральной трассе.

Городская администрация предупредила о временном запрете на движение любого транспорта 30 июня с 20:00 до 22:00. Ограничения затронут улицу Добросельскую на отрезке от Суздальского проспекта до магистрали М-7 «Волга».Для объезда водителям предлагают воспользоваться Суздальским проспектом, а также улицами Комиссарова и Егорова с последующим выездом на федеральную автодорогу.Поводом для перекрытия станет традиционный крестный ход, анонсированный Владимирской епархией. Верующие пройдут с Боголюбской иконой Божией Матери от Алексиевского мужского монастыря во Владимире до Свято-Боголюбского женского монастыря в поселке Боголюбово. Шествие стартует в восемь часов вечера.