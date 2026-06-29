Черно-белые продлили беспроигрышную серию до шести матчей, выстояв под натиском сильнейшего, по мнению тренера, соперника.

В Санкт-Петербурге подопечные Аслана Засеева встретились с местным «Динамо», единолично возглавляющим турнирную таблицу. До очного противостояния владимирская команда шла на серии из пяти побед подряд. Счет был открыт незадолго до перерыва: мяч в ворота хозяев отправил воспитанник питерской футбольной школы Константин Попов, по сути забивший родному городу. Во второй половине игры арбитр указал на точку, и Александр Масалов хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, сделав счет равным. В оставшееся время цифры на табло больше не менялись.Наставник торпедовцев Аслан Засеев признал, что пришлось непросто. Он подчеркнул тотальное игровое преимущество хозяев и назвал «Динамо» самым сильным оппонентом. Благодаря ничейному результату «Торпедо» увеличило беспроигрышную серию до шести встреч и сейчас занимает шестую строчку в чемпионате. Закроет первый круг команда на своем поле поединком с подмосковным «Космосом-Химки», который намечен на 5 июля.