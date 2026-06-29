Юноша направлялся из Адлера в Москву, но до дома не доехал: за нецензурную брань и неадекватное поведение его поместили в спеццентр.

Наряд Белореченского линейного отдела выехал на станцию «Белореченская» после сигнала от начальника состава, курсировавшего из «Сириуса» в столицу. В одном из вагонов 17-летний пассажир истошно ругался и наотрез отказывался реагировать на требования проводников и окружающих, мешая остальным спокойно ехать.В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек тайком покинул дом во Владимирской области и отправился развлекаться в Адлер. На обратном пути его поведение вышло за рамки приличий, из-за чего бригада поезда была вынуждена вызвать стражей порядка. Полицейские также установили, что нарушитель уже давно находится на профилактическом учёте по месту жительства.В отношении дебошира составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Поскольку оперативно передать его родственникам прямо на вокзале возможности не было, подростка доставили в специальный центр для несовершеннолетних правонарушителей, подведомственный краевому главку МВД. Теперь за сорванную поездку и недостойное поведение ему предстоит ответить по всей строгости закона.