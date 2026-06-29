Юноша направлялся из Адлера в Москву, но до дома не доехал: за нецензурную брань и неадекватное поведение его поместили в спеццентр.
Наряд Белореченского линейного отдела выехал на станцию «Белореченская» после сигнала от начальника состава, курсировавшего из «Сириуса» в столицу. В одном из вагонов 17-летний пассажир истошно ругался и наотрез отказывался реагировать на требования проводников и окружающих, мешая остальным спокойно ехать.
В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек тайком покинул дом во Владимирской области и отправился развлекаться в Адлер. На обратном пути его поведение вышло за рамки приличий, из-за чего бригада поезда была вынуждена вызвать стражей порядка. Полицейские также установили, что нарушитель уже давно находится на профилактическом учёте по месту жительства.
В отношении дебошира составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Поскольку оперативно передать его родственникам прямо на вокзале возможности не было, подростка доставили в специальный центр для несовершеннолетних правонарушителей, подведомственный краевому главку МВД. Теперь за сорванную поездку и недостойное поведение ему предстоит ответить по всей строгости закона.