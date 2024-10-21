В ДТП на Пекинке пострадала 53-летняя женщина. Авария произошла в понедельник около двух часов в районе “Тандема”. По данным дорожной полиции, водитель китайского кроссовера решил

В ДТП на Пекинке пострадала 53-летняя женщина. Авария произошла в понедельник около двух часов в районе “Тандема”. По данным дорожной полиции, водитель китайского кроссовера решил развернуться в запрещенном месте и подбил встречный Мерседес. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автомобиля Джак 1989 г.р. (35 лет), двигаясь в сторону поселка Боголюбова, при осуществлении