Ему было 79 лет.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области скончался бывший председатель Совета народных депутатов Александр Иванов.Ему было 79 лет. Причина смерти не называется. Об этом сообщили в районной администрации.На протяжении долгих лет Александр Иванов занимал руководящие должности на предприятии в поселке Анопино, первым заместителя главы и председателем Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района.О дате церемонии прощания станет известно позднее. Редакция приносит соболезнования близким и родным.