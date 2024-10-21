Жители недовольны созданием муниципальных образовательных центров.
Во Владимире родители учеников школ №15 и №17 пожаловались в прокуратуру на объединие образовательных учреждений.
Они недовольны созданием муниципальных образовательных центров. О подаче жалобы сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проведут проверку.
Также жалобу хотят направить родители учеников школы №38.
Чиновники считают, что будущее объединение школ позволит увеличить качество образование, но родители не согласны с их доводами.