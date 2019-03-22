Певица призвала поклонников быть внимательными при выборе медиков. Виктория Дайнеко рассказала, что столкнулась с непрофессионалами. Из-за этого знакомства пострадала маленькая дочь звезды.

Певица призвала поклонниковбыть внимательными при выборе медиков. Виктория Дайнеко рассказала, чтостолкнулась с непрофессионалами. Из-за этого "знакомства" пострадала маленькаядочь звезды.Певица вспомнила, что послепрививки от туберкулеза у ее дочери начались осложнения. Врачи ставили девочке неправильныйдиагноз, поэтому долгое время никто не мог понять, что с малышкой. Доктора утверждали,что у крохи дерматит.Виктория Дайнеко обратиласьк более опытным докторам. Выяснилось, что на месте укола образовалась ранка, вкоторой развивалась БЦЖ-инфекция. "У нас была мокнущая рана сшишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому что этосерьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться", – рассказалапевица.Дочери назначиликорректное лечение. Кроха быстро пошла на поправку.Артистка не призывает родителейотказываться от вакцинации, однако советует отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.Звезда рекомендует очень внимательно выбирать врача. Процедуру ее малышке делал "криворукийчеловек", и это чуть не привело к серьезным последствиям.Напомним, родила дочь воктябре 2015 года. Звезда прячет наследницу от публики – лица крохи она непоказывает. В соцсетях Виктория не публикует снимки девочки. Имя малышки такжедержится в секрете. Об этом сообщает .