Певица призвала поклонников
быть внимательными при выборе медиков. Виктория Дайнеко рассказала, что
столкнулась с непрофессионалами. Из-за этого знакомства пострадала маленькая
дочь звезды.
Певица призвала поклонников
быть внимательными при выборе медиков. Виктория Дайнеко рассказала, что
столкнулась с непрофессионалами. Из-за этого "знакомства" пострадала маленькая
дочь звезды.
Певица вспомнила, что после
прививки от туберкулеза у ее дочери начались осложнения. Врачи ставили девочке неправильный
диагноз, поэтому долгое время никто не мог понять, что с малышкой. Доктора утверждали,
что у крохи дерматит.
Виктория Дайнеко обратилась
к более опытным докторам. Выяснилось, что на месте укола образовалась ранка, в
которой развивалась БЦЖ-инфекция. "У нас была мокнущая рана с
шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому что это
серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться", – рассказала
певица.
Дочери назначили
корректное лечение. Кроха быстро пошла на поправку.
Артистка не призывает родителей
отказываться от вакцинации, однако советует отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.
Звезда рекомендует очень внимательно выбирать врача. Процедуру ее малышке делал "криворукий
человек", и это чуть не привело к серьезным последствиям.
Напомним, родила дочь в
октябре 2015 года. Звезда прячет наследницу от публики – лица крохи она не
показывает. В соцсетях Виктория не публикует снимки девочки. Имя малышки также
держится в секрете. Об этом сообщает .