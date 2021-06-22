«Аэрофлот» изменил правила и процедуры перевозки животных, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» изменил правила и процедуры перевозки животных, сообщает пресс-служба перевозчика.Напомним, что с 15 сентября пассажиры могли взять с собой только один контейнер с прирученным животным. Теперь один пассажир сможет перевезти до трех питомцев, сообщается в пресс-релизе компании.Согласно новым правилам, в салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (старше шести месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг.Запрос на перевозку питомцев теперь можно подавать за шесть часов до вылета (ранее это необходимо было сделать за 24 часа). Уточнены требования к контейнерам. При регистрации животное и клетку фотографируют, а на клетку крепят стикер с данными питомца и телефоном владельца.Также снят запрет на перевозку мопсов, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сократился список потенциально опасных пород собак с 75 до 12.