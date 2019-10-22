До конца года необходимо найти решение, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Деньги должны поступать в регионы уже в январе, заявил председатель нижней палаты в ходе заседания думской фракции Единая Россия.

До конца года необходимо найти решение, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Деньги должны поступать в регионы уже в январе, заявил председатель нижней палаты в ходе заседания думской фракции "Единая Россия".На конец сентября в регионы в рамках реализации национальныхпроектов поступило максимум 70% средств, минимум – 10%, – рассказал Володин.Так, на дорожные работы было перечислено 40% от запланированных бюджетныхденег.В связи с этим повышение эффективного расходованиябюджетного рубля является одним из основныхх вопросов при принятии главногофинансового документа страны на следующие три года. "Деньги должны приходитьв регионы в январе", – подчеркнул спикер Госдумы.Для этого к началу следующего года необходимо сформироватьнормативную базу профильных министерств, в самих регионах все торги должныпроходить до марта, а с апреля – начинаться работа. Это повысит эффективностьиспользования бюджетных средств в два-три раза, уверен Володин.Также необходимо увеличивать финансирование программыразвития сельских территорий. Сумма на эти цели увеличена в два раза, но этоговсе равно недостаточно, указал спикер. "Нам будет необходимо выйти нацифру, которая и экспертами определена, и профильным министерством, – 60миллиардов рублей. Сейчас у нас 36 миллиардов", – уточнил председательнижней палаты.Акцентировал внимание Володин и на вопросе сокращенияразрыва между обеспеченными и дотационными субъектами."Было бы правильно,чтобы федеральные программы приоритетно работали в отношении тех регионов,которые самостоятельно эту проблему не могут решить", – предложил спикер.Регионам необходимо помочь: обеспечить машинами скоройпомощи, коммунальной техникой, новым общественным транспортом. Нужна болееадресная поддержка, указал Володин.Особую значимость для развития регионов приобретают проектыв рамках государственно-частного партнерства. "Если не будемцеленаправленно этим заниматься, у нас не будет расти количестворегионов-доноров, не будет рабочих мест, у нас будет сохраняться отток людей вкрупные города", – сказал спикер, призвав работать над привлечениеминвестиций в субъекты Федерации.В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главногофинансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджетасоставят более 20 триллионов рублей.