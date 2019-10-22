До конца года необходимо найти решение, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Деньги должны поступать в регионы уже в январе, заявил председатель нижней палаты в ходе заседания думской фракции Единая Россия.
До конца года необходимо найти решение, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Деньги должны поступать в регионы уже в январе, заявил председатель нижней палаты в ходе заседания думской фракции "Единая Россия".
На конец сентября в регионы в рамках реализации национальных
проектов поступило максимум 70% средств, минимум – 10%, – рассказал Володин.
Так, на дорожные работы было перечислено 40% от запланированных бюджетных
денег.
В связи с этим повышение эффективного расходования
бюджетного рубля является одним из основныхх вопросов при принятии главного
финансового документа страны на следующие три года. "Деньги должны приходить
в регионы в январе", – подчеркнул спикер Госдумы.
Для этого к началу следующего года необходимо сформировать
нормативную базу профильных министерств, в самих регионах все торги должны
проходить до марта, а с апреля – начинаться работа. Это повысит эффективность
использования бюджетных средств в два-три раза, уверен Володин.
Также необходимо увеличивать финансирование программы
развития сельских территорий. Сумма на эти цели увеличена в два раза, но этого
все равно недостаточно, указал спикер. "Нам будет необходимо выйти на
цифру, которая и экспертами определена, и профильным министерством, – 60
миллиардов рублей. Сейчас у нас 36 миллиардов", – уточнил председатель
нижней палаты.
Акцентировал внимание Володин и на вопросе сокращения
разрыва между обеспеченными и дотационными субъектами.
"Было бы правильно,
чтобы федеральные программы приоритетно работали в отношении тех регионов,
которые самостоятельно эту проблему не могут решить", – предложил спикер.
Регионам необходимо помочь: обеспечить машинами скорой
помощи, коммунальной техникой, новым общественным транспортом. Нужна более
адресная поддержка, указал Володин.
Особую значимость для развития регионов приобретают проекты
в рамках государственно-частного партнерства. "Если не будем
целенаправленно этим заниматься, у нас не будет расти количество
регионов-доноров, не будет рабочих мест, у нас будет сохраняться отток людей в
крупные города", – сказал спикер, призвав работать над привлечением
инвестиций в субъекты Федерации.
В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022
годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главного
финансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджета
составят более 20 триллионов рублей.