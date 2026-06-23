Телефон экстренных служб — 112.

Сегодня, 23 июня, в 10:27 на всей территории региона запущен сигнал «ракетная опасность». Спасатели просят граждан сохранять спокойствие и немедленно принять меры безопасности.Как действовать?Находясь дома, перекройте газ и воду, отключите электричество и укройтесь в помещении без окон (коридоре, ванной) или подвале. В дороге остановите автомобиль, покиньте салон и зайдите в ближайшее прочное здание.На работе прекратите дела и спуститесь по лестнице, не пользуясь лифтом. В магазинах отойдите от витрин вглубь помещений. Покидать убежища можно только после сигнала «Отбой». Не приближайтесь к незнакомым предметам на улице.