Ремонт здания детского сада завершен.

Собинская межрайонная прокуратура проинспектировала ход работ по национальному проекту «Семья» на подведомственной территории. Надзорный орган контролировал исполнение контракта на капитальный ремонт детского сада №4 «Золотой ключик» в городе Собинке.Контракт стоимостью более 40 миллионов рублей был заключен с компанией «Фортуна-лес» в начале прошлого года. По условиям договора, все работы подрядчик должен был завершить еще в октябре. Однако в ходе проверки прокуроры выявили значительное отставание от графика.Для ускорения процесса ведомство дважды вносило представления руководству фирмы. После этого строители активизировали работу и привлекли дополнительные рабочие силы. Руководители прокуратуры регулярно выезжали на объект для личного контроля темпов ремонта.Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования капитальное обновление дошкольного учреждения полностью завершено. Сейчас детский сад готов к приему воспитанников.