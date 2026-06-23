Больницы уже оснащены новым оборудованием и операционными.

В областном центре прошло рабочее совещание под руководством вице-губернатора Владимира Куимова, посвященное разработке концепции нового Областного клинического центра экстренной медицинской помощи. К обсуждению проекта присоединились ведущие владимирские врачи и авторитетные московские специалисты, которые наметили шаги по внедрению передовых медицинских стандартов в регионе.Владимир Куимов сообщил, что реализация масштабного проекта рассчитана до 2029 года, когда завершится строительство нового приемного отделения. Заместитель губернатора подчеркнул, что все работы по созданию этого флагманского медицинского учреждения финансируются исключительно за счет средств областного бюджета, под который сейчас вносятся необходимые корректировки.Новый центр разместится на площадках двух крупных медицинских учреждений города: Городской клинической больницы скорой помощи на улице Горького и Городской больницы №2 на улице Токарева.Объединение ресурсов этих больниц и запуск современных диагностических отделений позволят ускорить обследование пациентов, повысить доступность сложной сосудистой терапии и существенно сократить число случаев, когда больных приходится отправлять в федеральные клиники.Советник Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Александр Левчук добавил, что качество работы неотложных служб отражает уровень развития всего общества, поэтому создание такого центра является важнейшей стратегической задачей для региона.Стоит отметить, что за последние годы обе больницы прошли серьезную модернизацию. В больнице скорой помощи обновили хирургический корпус, открыли специализированное отделение спасения конечностей и установили новые лифты, а вторую городскую больницу оснастили современными операционными столами и УЗИ-аппаратами экспертного класса.