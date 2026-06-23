Коммунальные работы по нацпроекту обеспечат качественной водой более 300 сельчан.

Масштабные работы по реконструкции сетей водоснабжения и обновлению водозаборного узла проходят в селе Урваново Меленковского округа. Модернизация коммунального хозяйства организована в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Двухлетний проект стартовал в прошлом году, и на данный момент строители выполнили уже более половины от общего объема запланированных задач, о чем информирует Министерство ЖКХ Владимирской области.На сегодняшний день специалисты уложили свыше 9 километров водопроводных труб и смонтировали 126 колодцев. На объекте пробурили 2 глубокие скважины, в которых сейчас монтируют современное насосное оборудование. Завершение всех намеченных мероприятий позволит гарантировать стабильную подачу чистой питьевой воды для более чем 300 местных жителей.