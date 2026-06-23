Ландшафтные работы на улицах областного центра будут вестись непрерывно в течение всего летнего периода.

Специалисты муниципального казенного учреждения «Зеленый город» совместно с коммунальными службами с раннего утра приступили к обновлению уличных клумб и благоустройству ключевых городских пространств во Владимире.Сегодня бригады озеленителей работают на оживленном перекрестке улиц Мира и Горького, где полностью приводят в порядок цветочную клумбу возле декоративного панно с изображением герба Владимирской области. Одновременно с этим рабочие высаживают молодые многолетние кустарники на выезде из областного центра в суздальском направлении.Как сообщили в городской администрации, ландшафтные работы по украшению Владимира будут беспрерывно продолжаться в течение всего летнего периода. Специалисты планируют поэтапно преобразить все общественные пространства города, чтобы яркие цветочные композиции радовали жителей и гостей областной столицы.