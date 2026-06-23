Приговор в законную силу не вступил.

Собинский городской суд вынес приговор местному жителю за повторную пьяную езду. Ранее нарушителя уже лишали водительских прав за категорический отказ пройти медицинское освидетельствование.Несмотря на это, осенью прошлого года мужчина снова сел за руль своего «Шевроле Lacetti». Его остановили автоинспекторы в городе Радужный, однако водитель опять отказался от проверки на алкоголь.Суд назначил фигуранту штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Автомобиль виновника был принудительно изъят в собственность государства. В прокуратуре напоминают, что конфискация транспорта при повторном нетрезвом вождении является обязательной мерой.