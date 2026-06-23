Жителям разрешили покинуть укрытия, но просят не трогать подозрительные предметы и звонить 112.

23 июня, на всей территории Владимирской области официально объявлен отбой ракетной опасности. Экстренные службы подтвердили, что угроза миновала, и жители могут безопасно покинуть свои укрытия. Специалисты ведомств призывают граждан сохранять бдительность: при обнаружении любых подозрительных предметов или обломков запрещено приближаться к ним. Обо всех находках следует сразу сообщать по единому номеру 112.Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня утром в 10:27 в регионе была запущена система централизованного оповещения о ракетной угрозе. Во время действия сигнала жителям рекомендовали оперативно перекрыть домашние коммуникации, отключить электричество и укрыться в безопасных помещениях без окон, а водителям на дорогах — остановить машины и зайти в ближайшие прочные здания.