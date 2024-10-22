Авария произошла 21 октября.

На трассе М-7 во Владимире китайский кроссовер Jac протаранил Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД по региону.Авария произошла днем в понедельник, 21 октября, около 13.50. Автомобили столкнулись на пятом километре трассы. По предварительной информации, водитель кроссовера разворачивался в неположенном месте.«Столкновение было такой силы, что у одного автомобилей раскрылись все передние подушки безопасности, а второй улетел в кювет», — отметил один из очевидцев.На дороге образовалась пробка.