Администрация Владимирской области просит не реагировать на провокации

Администрация Владимирской области просит не реагировать на провокацииВ СМИ появилась информация о том, что вскоре отделение скорой медицинской помощи Городской больницы №7 в Оргтруде закроют. Однако в администрации Владимирской области уверяют, что такого не случится.Для повышения доступности скорой помощи в облздраве решили, что отделение скорой помощи микрорайонов Оргтруд и Лесной станет структурным подразделением Городской станции скорой медицинской помощи города Владимира. При этом бригада и автомобиль СМП по-прежнему будут базироваться в Оргтруде.Для вызова бригады местным жителям необходимо звонить по единым номерам «03» или «112».Кроме этого, для повышения доступности медпомощи для жителей Владимирской области в Белом доме планируют создание Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, которая объединит все отделения СМП региона. На вызов будут направлять ближайшую бригаду врачей, что повысит оперативность и качество работы докторов.Для справкиВ штате отделения скорой медицинской помощи Городской больницы №7 города Владимира работает 11 человек. Им предложат трудоустройство в рамках нового структурного подразделения БСП города Владимира. При этом зарплаты сотрудников не пострадают. При желании им будут доступны и альтернативные варианты трудоустройства.Бригада скорой медицинской помощи в Оргтруде в 2018 году совершила около 2700 вызовов. Она обслуживает 10 тысяч человек – население Оргтруда и Лесного, что соответствует нормативам Министерства здравоохранения РФ.