По словам Василисы Володиной, ретроградный Меркурий в этом году продлится до 3 ноября. Она порекомендовала воздержаться от необдуманных покупок.

По словам Василисы Володиной, ретроградный Меркурий в этом году продлится до 3 ноября. Она порекомендовала воздержаться от необдуманных покупок.В личном блоге астролог часто делится с подписчиками советами по поводу того, как пережить те или иные периоды. Звезда посоветовала всем знакам зодиака воздержаться от спонтанности. Особенно это правило касается покупок.Василиса Володина призналась, что во время ретро-Меркурия ее ужасно тянет на шопинг, однако нужно себя останавливать. Чтобы избежать лишних трат, астролог посоветовала придерживаться определенных правил.Во-первых, стоит удостовериться, что у вас точно нет похожей вещи, которую вы собираетесь купить. Во-вторых, лучше всего отовариваться в интернет-магазинах – там всегда проще удалять из корзины ненужное. Но главное: прежде чем нажать на кнопку оплаты, взвесьте все за и против, подумайте несколько дней, точно ли так необходимо то, что вы планируете приобрести.Также Василиса Володина рекомендует обязательно сохранять чеки и несколько раз проверять пригодность товара. Ретроградный Меркурий может преподнести неприятные сюрпризы.Напомним, астролог ушла в неоплачиваемый отпуск, как только начала пандемия коронавируса. Звезда больше не снимается в "Давай поженимся", так как боится заразиться китайской инфекцией.