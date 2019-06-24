Предприятие давно терпит убытки и копит долги

Предприятие давно терпит убытки и копит долгиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин провел совещание по спасению автовокзала во Владимире. Предприятие давно терпит убытки и копит долги. Глава региона не хочет допустить закрытия столь важного для всех жителей области места.По информации Владимира Сипягина, ежедневно услугами автовокзала пользуются 8,5 тысяч человек. По 230 маршрутам курсируют почти тысяча автобусов. На предприятии работают 246 человек, и их судьба в случае закрытия компании неизвестна.Долги «Владимирского автовокзала» перед перевозчиками составляют 18,4 миллиона рублей. Владимир Сипягин в социальных сетях , что в Белом доме разработали программу оздоровления и развития автовокзала.«Мы пересмотрим существующую модель сотрудничества с перевозчиками, проведем работу по увеличению пассажиропотока, примем меры по обеспечению транспортной безопасности. Конечно, одной стратегии мало, нужен грамотный подход и высокая мотивация руководства предприятия. Но официально заявляю: администрация области нацелена сохранить и развивать ГУП», – заявил губернатор.