Глава города Владимира Андрей Шохин вручил благодарности и награды оргкомитета международного проекта «Кедры Великой Победы» работникам и руководителям предприятий, которые построили ..

Глава города Владимира Андрей Шохин вручил благодарности и награды оргкомитета международного проекта «Кедры Великой Победы» работникам и руководителям предприятий, которые построили первую очередь сквера Победы на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта.Среди ударников благоустройства: «Энергостройинвест», «Новый мир плюс», «Строй Индустрия II», «Спецтехника +», «ВСК», «СК «Трасса», главные инженеры Илья Минкин, Алексей Зотов и Михаил Филин, мастер электромонтажных работ Геннадий Перетятько, монтажники Дмитрий Шахаев и Николай Ганенко, производитель работ Орест Роговский, машинист экскаватора Иван Воробьев, машинисты бульдозера Сергей Щербаков и Александр Кмит, начальник производственного участка Сергей Панкратов, машинист экскаватора-погрузчика Александр Суворкин, специалист по землеройной технике Владимир Трояшкин, машинисты эвакуатора-погрузчика Сергей Тихонов, Александр Кисель, Руслан Казачков и Сергей Кузнецов.Напомним, что 12 июня завершился первый этап благоустройства патриотического сквера.«За полтора месяца подрядчики смонтировали инженерную инфраструктуру и коммуникации, обустроена центральная площадь, основные аллеи, велодорожки и площадки для отдыха, засеяны газоны и цветник, размещены образцы военной техники, высажено около 80 двадцатилетних алтайских кедров», - добавили в пресс-службе мэрии.На втором этапе благоустройства общественное пространство украсит фонтан и выставочный павильон. Завершить работы планируется в 2022 году. Средства на них выделяются из внебюджетных источников.