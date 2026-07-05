66% работающих жителей региона заявили, что в их коллективах отпускные разногласия — редкость. Однако 28% признались, что конфликты всё же случаются. По данным SuperJob, в 21% случаев сотрудникам

66% работающих жителей региона заявили, что в их коллективах отпускные разногласия — редкость. Однако 28% признались, что конфликты всё же случаются. По данным SuperJob, в 21% случаев сотрудникам удаётся договориться самим, но в 7% — без вмешательства начальства или отдела кадров не обойтись. В большинстве своём (79%) ссоры разгораются из-за желания уйти в отпуск летом.