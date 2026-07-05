С завтрашнего дня ограничат движение всех видов транспорта на участке дороги Вокзальный спуск (рядом с домом №3), сообщают в администрации города Владимира. Закроют въезд на Вокзальную

С завтрашнего дня ограничат движение всех видов транспорта на участке дороги Вокзальный спуск (рядом с домом №3), сообщают в администрации города Владимира. Закроют въезд на Вокзальную площадь со стороны улиц Карла Маркса и Железнодорожной. На Вокзальной площади запланированы работы по благоустройству. Движение городского общественного транспорта будет осуществляться без изменений в соответствии с утверждённым расписанием. Для