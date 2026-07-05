С 3 по 4 июля 2026 года во Владимирской области утонули трое мужчин.

С 3 по 4 июля 2026 года во Владимирской области утонули трое мужчин. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на данные ГУ МЧС России по региону.В пятницу, 3 июля, из водоёма в СНТ «Орбита» Гусь‑Хрустального муниципального округа извлекли тело 43-летнего гражданина. Ещё один труп достали из Оки в Муроме.В субботу, 4 июля, трагедия произошла на Клязьме в населённом пункте Галицы Гороховецкого МО. Личность утонувшего мужчины устанавливается.Отмечается, что с начала купального сезона на владимирских водоёмах погибли десять человек, в том числе двое детей.