Из-за сильного дождя и шквалистого ветра с порывами до 18 м/с в ряде округов Владимирской области жители остались без электричества. К устранению последствий непогоды привлечены 12 бригад

Из-за сильного дождя и шквалистого ветра с порывами до 18 м/с в ряде округов Владимирской области жители остались без электричества. К устранению последствий непогоды привлечены 12 бригад «Владимирэнерго»: 43 энергетика, 15 единиц спецтехники. Сегодня утром в МЧС области сообщили о завершении восстановительных работ в 7 муниципальных образованиях: Гороховецком, Селивановском, Меленковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Суздальском муниципальных округах