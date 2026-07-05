Авария произошла около 4.30 утра 4 июля, на 6 километре автодороги «Тума-Гусь-Хрустальный-Владимир». Есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации УМВД по Владимирской области,

Авария произошла около 4.30 утра 4 июля, на 6 километре автодороги «Тума-Гусь-Хрустальный-Владимир». Есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ», следуя в сторону автодороги Р-132 «Золотое кольцо», не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и двое его пассажиров направлены в медучреждение. Ещё один