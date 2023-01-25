Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел первый прием граждан в этом году. Жители региона и общественники подняли интересующие их проблемы. Одна из них – высокая

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел первый прием граждан в этом году. Жители региона и общественники подняли интересующие их проблемы. Одна из них – высокая комиссия при оплате услуг ЖКХ. Так, для погашения задолженности в несколько копеек, с пенсионеров взимают комиссионные сборы до 30 рублей. Пожилые люди вынуждены ехать в офисы поставщиков услуг и выстаивать