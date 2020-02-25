Система применяется для своевременного оповещения населения, проживающего в районах размещения опасных объектов, о возникновении чрезвычайных ситуаций

Ростелеком» организовал областное совещание для представителей гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владимирской области, где презентовал территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения городских и сельских населенных пунктов на базе оборудования «Марс-Арсенал».Система применяется для своевременного оповещения населения, проживающего в районах размещения опасных объектов, о возникновении чрезвычайных ситуаций.Работа каналов связи для системы оповещения обеспечена на базе высокоскоростной мультисервисной сети передачи данных компании «Ростелеком». Для обеспечения надежности и устойчивости используются два канала связи: основной и резервный.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Компания завершила работы по созданию системы оповещения населения на базе оборудования "Марс-Арсенал" Гусь-Хрустального, Муромского и Ковровского районов области. В результате выполненных работ установлены и введены в эксплуатацию пять пунктов управления оповещением населения и тридцать шесть сиренных устройств. Система зарекомендовала себя как надежная и удобная в эксплуатации. Управление может осуществляться через пункт связи, расположенный в населенном пункте, что дает возможность в режиме реального времени получать информацию от соответствующих объектов, оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, система оповещения позволяет использовать громкую связь по населенному пунктам и в мирных целях, например, для проведения общих собраний и праздников».Сиренно-речевые установки (СУ) «Марс-Арсенал» могут размещаться и использоваться не только в стационарном исполнении, но и на подвижных объектах, таких как вертолеты или автомобили. В случае установки СУ в местах, где нет подключения к существующим линиям электроснабжения, возможно использование аккумуляторов на солнечных батареях. «Марс-Арсенал» может эксплуатироваться как самостоятельная система оповещения, так и в составе действующих автоматизированных систем, например, П-166 или «РТС 2000».* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.