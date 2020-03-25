Известный диетолог рассказала об опасности фастфуда во время пандемии коронавируса COVID-19. Россиян призвали отказаться от бургеров, наггетсов и тому подобной еды.
Известный диетолог рассказала об опасности фастфуда во время пандемии коронавируса COVID-19. Россиян призвали отказаться от бургеров, наггетсов и тому подобной еды.
В условиях распространения коронавируса крайне важно
правильно питаться, от этого зависит крепость иммунитета. Употребление фастфуда
может нарушить функции организма и сделать его хорошей мишенью для COVID-19,
заявила диетолог Елена Соломатина.
В пище должно содержаться много белка – это основа иммунной
системы, отметила эксперт. Употребление вредной пищи может привести к проблемам
со здоровьем и ослабить иммунитет, отметила Соломатина.
Больше всего вреден фастфуд. Те, кто неравнодушен к
бургерам, наггетсам и тому подобной пище насыщают свой организм так называемыми
трансжирами, которые вызывают осложнения вплоть до диабета, пояснила диетолог.
А пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями больше
подвержены заражению коронавирусом, приводит мнение эксперта
"".
Кроме того, диетолог напомнила, что жертвами COVID-19 часто
становятся пожилые люди. С возрастом организм воспринимает меньше питательных
веществ и полезных белков – от этого страдает иммунная система, чем и
пользуется коронавирус, пояснила диетолог. Соломатина рекомендовала питаться
максимально правильно.
Ранее "Дни.ру" писали, что в СМИ появилась версия
о российском происхождении COVID-19. Украинские журналисты предположили, что осенью
прошлого года китайцы заразились коронавирусом во время посещения центра
вирусологии и биотехнологии под Новосибирском.
Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 500
тысячам человек. Умерли около 16 тысяч человек, около 100 тысяч вылечились. По
темпам распространения коронавируса лидируют США, Испания и Италия.
В нашей стране на 25 марта подтверждено 658 случаев
заражения . За последние сутки выявлено 163 новых больных, из них в
Москве – 120. Россия ограничила авиасообщение с другими странами, самолеты
совершают рейсы только между столицами.
Публикация от (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT