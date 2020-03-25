Известный диетолог рассказала об опасности фастфуда во время пандемии коронавируса COVID-19. Россиян призвали отказаться от бургеров, наггетсов и тому подобной еды.

Известный диетолог рассказала об опасности фастфуда во время пандемии коронавируса COVID-19. Россиян призвали отказаться от бургеров, наггетсов и тому подобной еды.В условиях распространения коронавируса крайне важноправильно питаться, от этого зависит крепость иммунитета. Употребление фастфудаможет нарушить функции организма и сделать его хорошей мишенью для COVID-19,заявила диетолог Елена Соломатина.В пище должно содержаться много белка – это основа иммуннойсистемы, отметила эксперт. Употребление вредной пищи может привести к проблемамсо здоровьем и ослабить иммунитет, отметила Соломатина.Больше всего вреден фастфуд. Те, кто неравнодушен кбургерам, наггетсам и тому подобной пище насыщают свой организм так называемымитрансжирами, которые вызывают осложнения вплоть до диабета, пояснила диетолог.А пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями большеподвержены заражению коронавирусом, приводит мнение эксперта"".Кроме того, диетолог напомнила, что жертвами COVID-19 частостановятся пожилые люди. С возрастом организм воспринимает меньше питательныхвеществ и полезных белков – от этого страдает иммунная система, чем ипользуется коронавирус, пояснила диетолог. Соломатина рекомендовала питатьсямаксимально правильно.Ранее "Дни.ру" писали, что в СМИ появилась версияо российском происхождении COVID-19. Украинские журналисты предположили, что осеньюпрошлого года китайцы заразились коронавирусом во время посещения центравирусологии и биотехнологии под Новосибирском.Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 500тысячам человек. Умерли около 16 тысяч человек, около 100 тысяч вылечились. Потемпам распространения коронавируса лидируют США, Испания и Италия.В нашей стране на 25 марта подтверждено 658 случаевзаражения . За последние сутки выявлено 163 новых больных, из них вМоскве – 120. Россия ограничила авиасообщение с другими странами, самолетысовершают рейсы только между столицами.Публикация от (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT