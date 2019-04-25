Олимпийская чемпионка не выдержала напряженного интервью. Бразильская волейболистка упала в обморок в прямом эфире.

Олимпийская чемпионка не выдержала напряженного интервью. Бразильская волейболистка упала в обморок в прямом эфире.Инцидент с олимпийской чемпионкой произошел во время матча бразильской Суперлиги. Журналисты попросили Жаклин Карвалью прокомментировать игру между командами "SESI" из Сан-Паоло и "EMS Таубате".Жаклин Карвалью – двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной Бразилии. Кроме того, спортсменка дважды завоевала серебро на мировых первенствах. Однако во время интервью волейболистка внезапно закрыла глаза и упала. По словам врача, Жаклин потеряла сознание из-за резкого понижения кровяного давления, вызванного жарой в волейбольном зале, пишет