Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира. Несмотря на это спортивная пресса во всю обсуждают вратаря отечественной команды Андрея Василевского. В одном из самых напряженных моментов состязания спортсмен совершил невероятное.

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира. Несмотря на это спортивная пресса во всю обсуждают вратаря отечественной команды Андрея Василевского. В одном из самых напряженных моментов состязания спортсмен совершил невероятное.Только за первый период соперник выстрелил по воротам Василевского 15 раз. Если бы не старания Андрея, наша сборная ушла бы на перерыв уступая в счете.Воспитанник уфимского хоккея несколько раз выручил команду в очень сложных ситуациях. Однако один из голевых моментов финна запомнился особенно.В ходе очередной атаки финнов Василевский сумел помешать 18-летнему вундеркинду Каапо Какко протолкнуть шайбу в ворота. Опасность момента и напряжения зашкаливали, но Андрей продемонстрировал молниеносную реакцию. Данный сэйв стал самым запоминающимся моментом в полуфинале ЧМ.Напомним, что четвертый матч в рамках чемпионата мира по хоккею стал для российской сборной триумфальным. Наши спортсмены всухую разгромили итальянцев, забив десять шайб в ворота соперников.25 мая сборная России уступила Финляндии и не смогла выйти в финал чемпионата мира, пишет "Р-Спорт". Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов.