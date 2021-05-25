Прогноз курса рубля на июнь выглядит относительно стабильным, несмотря на продолжающееся геополитическое противостояние с рядом западных стран.

Прогноз курса рубля на июнь выглядит относительно стабильным, несмотря на продолжающееся геополитическое противостояние с рядом западных стран.Также сохраняется негативное воздействие пандемии, а именно значительное сокращение спроса в таких крупных регионах импорта нефти, как, например, Индия. Ожидаемый в июне средний диапазон курса рубля будет от 74 до 76 рублей за доллар.Оптимистичному прогнозу способствует рост цен на нефть, так как в мае отмечалась положительная динамика рынка нефти, впервые за весну цена достигла $69,6 за баррель. Кроме того, лето — начало сельскохозяйственного сезона, что также формирует повышенный спрос.Отразится на курсовых ожиданиях и повышение ключевой ставки ЦБ, что замедлит инфляцию и поддержит национальную валюту. В краткосрочной перспективе рубль также сохранит свои позиции за счет налоговых выплат в конце мая и выплат дивидендов, которые производятся в рублях.Что касается геополитической напряженности, то, с одной стороны, мы видим ослабление ограничений со стороны США, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что 19 мая США отказались вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2».Еще одним важным фактором укрепления рубля станет возможный благоприятный итог переговоров главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина, встреча глав государств может состояться летом, как об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.С другой стороны, ряд экспертов считает, что недавние события в Минске, связанные с задержанием летевшего из Афин в Вильнюс оппозиционера Романа Протасевича, могут негативно повлиять также и на Россию. Продолжение конфликта возможно, но вероятность того, что он негативно скажется на курсе российской национальной валюты, крайне низкая.При этом стоит отметить, что для доллара сейчас мало драйверов роста, американская валюта по-прежнему чувствует себя нестабильно из-за последствий пандемии, низких темпов вакцинации, экономического противостояния с Китаем и ряда других внутриэкономических факторов.