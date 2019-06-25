Люди купаются в реке, несмотря на предостережения эпидемиологов.

Люди купаются в реке, несмотря на предостережения эпидемиологов.Купальный сезон в этом году в очередной раз оказался сорван: ни на одном из официальных пляжей в Костроме не разрешено плескаться в воде. Но могут ли запреты остановить народ, измученный жарой?«На вид вода чистая»Детский смех, плеск воды, многочисленные купальщики в речных волнах. На берегу ещё десятки отдыхающих. Такую картину я застала днём 21 июня на одном из муниципальных пляжей Костромы - на набережной на правом берегу Волги. Всё бы ничего, да только, как и в остальных местах на территории областного центра, на водные процедуры здесь наложено табу.«В прошлые годы тоже не рекомендовали купаться, но мы рядом с Волгой живём - грех не сходить, - призналась жительница ул. Голубкова Анна Трифонова, пришедшая на пляж с внуком. - На вид вода вполне чистая».Судя по количеству купальщиков, причём не только в пределах официальной зоны отдыха, но и на всём протяжении до моста через Волгу, такое мнение разделяют многие костромичи. Вся береговая линия застелена полотенцами, а народ плещется в реке, несмотря на предостережения.Что в воде?Поведение местных жителей удивляет эпидемиологов. Результаты исследований в черте областного центра, которые и стали причиной запрета купания, подтверждают фекальное загрязнение рек Волга и Кострома. Среди возможных заболеваний после отдыха на воде - энтеровирусная инфекция с кишечной или менингиальной симптоматикой, полиомиелит, аденовирусная инфекция, гепатит А, брюшной тиф, холера, туляремия и другие инфекции.«В ходе обследования установлено, что использование водных объектов в черте города Костромы опасно для жизни и здоровья населения, так как вода в зоне рекреации (р. Кострома - Речной проспект и р. Волга - ул. Лесная и ул. Широкая) не соответствует требованиям санитарных норм по санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Причиной послужил организованный сброс хозяйственно-фекальных неочищенных сточных вод в районе ул. Коммунаров и Рабочего проспекта (выпуски в р. Белилка), ул. 1 Мая (выпуск р. Сула), ул. Магистральной (выпуск в районе автопешеходного моста через р. Волга) и так далее».В неочищенных стоках, как выяснили специалисты, содержание микроорганизмов превышает норматив в тысячи раз. В наличии и ротавирус.Поедем в районы?Впрочем, непростая ситуация с купанием по всей области. По данным Роспотребнадзора, несмотря на официальное открытие купального сезона с 1 июня, многие муниципальные образования протянули с заявлениями о выдаче заключений на использование водных объектов для купания.Не обошлось и без других проколов. В Вохомском районе в обеспечение безопасности на водных объектах пришлось подключаться прокуратуре.«Установлено, что на территории поселения расположено место массового отдыха граждан – правый берег р. Вохма в п. Маяк Вохомского района, - рассказала старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова. - В нарушение требований закона администрацией запланированные мероприятия в установленный срок не выполнены: заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам не получено, вдоль берега отсутствовали специальные аншлаги, запрещающие купание, не было информационных стендов с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми, места купания буйками не обозначены».Сейчас ситуация в Вохомском районе, как и по всей области, на контроле. В Костроме рейды по местам отдыха будут проводиться весь пляжный сезон.