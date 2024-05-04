4 мая 2024 года во Владимире состоится спортивный праздник, посвященный Дню Победы
Сегодня (4 мая...
4 мая 2024 года во Владимире состоится спортивный праздник, посвященный Дню Победы
Сегодня (4 мая 2024 года) во Владимире состоится спортивный праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация города Владимира.
Место проведения - Лыбедская магистраль (в районе стадиона "Лыбедь").
План мероприятия:
09.00 - начало, соревнования по лазерному биатлону,
10.45 - торжественная церемония открытия,
11.00 - легкоатлетические соревнования.
Также в программе: выставка автомобилей и техники активного отдыха (квадроциклы, баги и т.д.), спортивные и развлекательные интерактивы, а также розыгрыш призов и подарков.
Подробная информация по телефону: 77-86-64.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений