4 мая 2024 года во Владимире состоится спортивный праздник, посвященный Дню Победы Сегодня (4 мая...

4 мая 2024 года во Владимире состоится спортивный праздник, посвященный Дню ПобедыСегодня (4 мая 2024 года) во Владимире состоится спортивный праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация города Владимира.Место проведения - Лыбедская магистраль (в районе стадиона "Лыбедь").План мероприятия:09.00 - начало, соревнования по лазерному биатлону,10.45 - торжественная церемония открытия,11.00 - легкоатлетические соревнования.Также в программе: выставка автомобилей и техники активного отдыха (квадроциклы, баги и т.д.), спортивные и развлекательные интерактивы, а также розыгрыш призов и подарков.Подробная информация по телефону: 77-86-64.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений