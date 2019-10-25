Телеведущая Регина Тодоренко странно поздравила собственного мужа. Сегодня, 25 октября, Влад Топалов отмечает 34-летие.

Телеведущая Регина Тодоренко странно поздравила собственного мужа.Сегодня, 25 октября, Влад Топалов отмечает 34-летие.В честь праздника Регина опубликовала совместное селфи с избранником в личном "Инстаграм". "С днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка, ялюблю тебя сильно!!! И с годовщиной!!! – подписала фото Тодоренко.Супруги сейчас отдыхают в городе Палермо. Регина записала "Сторис"для своих подписчиков с балкона гостиничного номера. Телеведущая сообщила, чтос самого утра певца изводит несварение."Пока Владислав Михайлович празднует свой день рождения втуалете. Я хочу поделится с вами такой вот радостью: мы празднуем сегодня своюпервую годовщину в Сицилии", – рассказала звезда.Судя по всему, Топалов быстро оправился от дискомфорта в животе– уже через несколько часов пара отправилась на автобусную экскурсию по столицеСицилии. Побывали звезды и в местном парке. Там знаменитостей застал ливень.прятались от дождя под раскидистыми ветвямидерева. Звезды сидели в обнимку и наслаждались моментом.Напомним, официально сталимужем и женой в 2018 году. Праздник тогда устроить не удалось – телеведущая былана сносях.В итоги свадьбу играли только летом 2019 года. Торжество состоялосьв Италии. В Соренто вместе с женихом и невестой отправились самые близкиедрузья.25 Окт 2019 в 1:55 PDT